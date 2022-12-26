Мир 26 декабря 2022, 15:42 Военный аналитик Литовкин объяснил, для чего Индия будет размещать ракеты на границе с Китаем Военный аналитик Литовкин: Индия желает показать свою военную мощь остальным государствам

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Военный аналитик и полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с изданием «Политика сегодня» рассказал, что Нью-Дели решил разместить около 120 новых ракет на границе с Китаем в оборонительных целях.

По мнению аналитика, Индия своим решением желает показать военную мощь остальным государствам.

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«За этим стоит желание Индии защитить свою территорию и показать, что она является одним из самых сильных государств в Азии и на евразийском континенте», — сказал эксперт.

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Ранее индийское агентство Ani со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщило, что Индия развернет новые квазибаллистические ракеты средней дальности Pralay на границах с Пакистаном и Китаем.