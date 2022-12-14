Мир 14 декабря 2022, 03:09 Военный аналитик Леонков рассказал, почему Европа столкнулась с нехваткой вооружения Военный аналитик Леонков заявил, что Европа осталась без оружия из-за поставок Украине

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Европа осталась без значительной части своего вооружения. Причина этого заключается в военной поддержке Украины. Таким мнением поделился военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалист пояснил, что Европа не сможет вернуться к прежнему уровню вооружения. На данный момент она не обладает подобными производственными мощностями, написала «Политика сегодня».

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«Европейцам действительно пришлось поставлять вооружения со складов, к чему они не были готовы», — заявил эксперт.

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