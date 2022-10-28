Военный аналитик Красноперов прокомментировал отказ США от термоядерной бомбы B83 | 360°

Мир 28 октября 2022, 15:43 Военный аналитик Красноперов прокомментировал отказ США от термоядерной бомбы B83 Аналитик Красноперов: в современных условиях свободнопадающие заряды теряют актуальность

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Военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов в разговоре с РИА ФАН прокомментировал отказ США от создания гравитационной бомбы B83-1, а также ядерной крылатой ракеты морского базирования.

По словам эксперта, в современных условиях свободнопадающие заряды теряют актуальность.

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«Бомба, как правило, летит строго вниз, она не летит горизонтально, как ракета и в данной ситуации самолет, быстрее чем он сбросит „подарок“, могут 100 раз сбить. Особенно с учетом современных средств ПВО и того, какие ракеты существуют», — сообщил Красноперов.

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Аналитик добавил, что наличие таких бомб нецелесообразно, когда идет война с равным по силе противником.

Ранее Пентагон представил новую редакцию Стратегии национальной обороны страны, в которой отсутствует атомный свободнопадающий боезаряд.