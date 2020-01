Военный аналитик из Японии признал советский МиГ-25 «королем скорости»

Советский истребитель МиГ-25 является самым быстрым в мире и заслуживает звания «короля скорости». Такое мнение выразил японский военный аналитик Мори Кэнтаро.

В блоге на Yahoo News Japan он отметил, что МиГ-25 установил рекорд скороподъемности. Он набрал 35 тысяч метров всего за четыре минуты и 11 секунд. По словам автора статьи, другие истребители «даже не могут» достичь такой высоты.

«МиГ-25 специализируется на ускорении до сверхзвуковой скорости и использовании больших радаров и высокопроизводительных ракет. Это делает его лучшим „истребителем-перехватчиком“ противовоздушной обороны в мире, а также среди советских сил ПВО», — подчеркивает японский аналитик.

В конце статьи Кэнтаро говорит о том, что истребитель последние пять лет является «королем скорости». При этом Россия уже проводила учебные полеты новых высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Ранее американское издание We Are The Mighty также признало советский сверхзвуковой высотный истребитель третьего поколения МиГ-25 самым быстрым в мире. Однако военные эксперты заявили, что ему «не с чем сражаться» в небе из-за нехватки подобной техники.