26 марта 2024, 11:47
Военный аналитик Джерелиевский заявил, что НАТО отстает от России в плане вооружения
НАТО отстает от российских разработок почти по всем видам вооружения. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на военно-политического аналитика Бориса Джерелиевского.
Он подчеркнул, что у стран НАТО более слабое оружие ПВО и ракеты. Очевидное преимущество можно наблюдать в сухопутных войсках.
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«У нас более серьезные танковые войска, авиация, у нас прекрасная система РЭБ, уже не говоря про систему противовоздушной обороны, ракетное вооружение мощнее», —отметил аналитик.
Однако он добавил, что объединенный флот, особенно в европейских театрах, может стать для России определенной угрозой. По мнению Джерелиевского, это единственная позиция, где у НАТО есть преимущества.
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