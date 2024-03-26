Мир 26 марта 2024, 11:47 Военный аналитик Джерелиевский заявил, что НАТО отстает от России в плане вооружения

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НАТО отстает от российских разработок почти по всем видам вооружения. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на военно-политического аналитика Бориса Джерелиевского.

Он подчеркнул, что у стран НАТО более слабое оружие ПВО и ракеты. Очевидное преимущество можно наблюдать в сухопутных войсках.

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«У нас более серьезные танковые войска, авиация, у нас прекрасная система РЭБ, уже не говоря про систему противовоздушной обороны, ракетное вооружение мощнее», —отметил аналитик.

Однако он добавил, что объединенный флот, особенно в европейских театрах, может стать для России определенной угрозой. По мнению Джерелиевского, это единственная позиция, где у НАТО есть преимущества.

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