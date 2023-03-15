Мир 15 марта 2023, 15:06 Военный аналитик Дандыкин оценил возможность вмешательства США в ход СВО Аналитик Дандыкин: США вряд ли попытаются поддержать ВСУ в вооруженном конфликте

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Военный анатитик Василий Дандыкин прокомментировал слова журналиста-расследователя Сеймура Херша о том, что Вашингтон может прямо вмешаться в конфликт на территории Украины. Об этом написало РИА ФАН.

По словам аналитика, Штаты вряд ли попытаются поддержать ВСУ в вооруженном конфликте с Россией. Он также добавил, что вероятность появления американской армии на территории Украины крайне мала.

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«Поддержка Киева будет продолжаться старыми методами — отправкой „советников“, „отпускников“, немногочисленных наемников, вооружения. Разведка опять же», — сказал в разговоре с журналистами Дандыкин.

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Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выразил мнение, что Вашингтон может прямо вмешаться в российско-украинский конфликт, если появится перспектива поражения Украины.