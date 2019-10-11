Военный Ан-72 разбился в Конго. На борту были украинцы

Грузовой военный самолет Ан-72 потерпел крушение на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). О его исчезновении стало известно в четверг.

По информации РИА «Новости», на борту самолета были восемь человек. Он вылетел из аэропорта Гомы в 13:32 (14:32 по московскому времени) 10 октября и должен был приземлиться в Киншасе в 16:43. Но спустя час после вылета связь с ним была потеряна.

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В самолете находились четыре пассажира и четыре члена экипажа, в том числе три сотрудника службы охраны президента, а также его личный водитель. Местные СМИ пишут, что самолет управлялся украинским экипажем. Не исключается, что на борту было больше людей, поскольку украинцы нередко пропускают в самолет незарегистрированных пассажиров.

Сайт Infordc сообщил, что никто из находившихся на борту не выжил.

Самолет обеспечивал перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди, уточнила Газета.ru.