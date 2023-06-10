Мир 10 июня 2023, 12:40 Военный аэродром получил повреждения в Полтаве после ночного удара Глава администрации Полтавской области сообщил о повреждении аэродрома ВСУ в ходе удара Википедия

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Расположенный в Миргороде аэродром Воздушных сил Украины и находившаяся там техника получили серьезные повреждения в результате удара в ночь на субботу, 10 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин.

По его словам, территорию аэродрома поразили баллистические крылатые ракеты и ударные беспилотники.

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«Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно, без жертв», — написал Лунин.

Он отметил, что повреждения получили восемь зданий и четыре автомобиля. Глава военной администрации украинского региона добавил, что в результате атаки начался пожар.

Прибывшие на место бригады спасателей частично локализовали пламя. Сейчас на аэродроме проводят работу по ликвидации последствий удара. Военную технику перевозят в безопасные места.

В ночь на субботу, 10 июня, в Полтавской области, еще шести украинских регионах и на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики и Запорожской области объявили воздушную тревогу. Кроме того несколько взрывов прогремели в Одессе, Днепропетровской и Харьковской областях.