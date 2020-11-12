Самодельная бомба взорвалась на пути российских военных в Сирии

Он уточнил, что детонация произошла в провинции Дераа, когда военные патрулировали территорию. Никто из входящих в патруль военных не пострадал. Небольшие повреждения получил бронеавтомобиль «Тигр», но он остался на ходу.

«На пути следования колонны в районе населенного пункта Мусейфра произошел подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства», — заявил Гринкевич.

После взрыва техника и военнослужащие вернулись в пункт дислокации. Командование российской группой войск с Сирии вместе с органами безопасности страны начали расследование случившегося.