Самодельная бомба взорвалась на пути российских военных в Сирии
Военная полиция России в Сирии вернулась в пункт дислокации после взрыва самодельного взрывного устройства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя российского центра по примирению враждующих сторон контр-адмирала Александра Гринкевича.
Он уточнил, что детонация произошла в провинции Дераа, когда военные патрулировали территорию. Никто из входящих в патруль военных не пострадал. Небольшие повреждения получил бронеавтомобиль «Тигр», но он остался на ходу.
«На пути следования колонны в районе населенного пункта Мусейфра произошел подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства», — заявил Гринкевич.
После взрыва техника и военнослужащие вернулись в пункт дислокации. Командование российской группой войск с Сирии вместе с органами безопасности страны начали расследование случившегося.