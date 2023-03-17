Мир 17 марта 2023, 14:51 Военных США отправят к психологам из-за роста самоубийств Министр обороны США Ллойд поручил нанять психологов для военных из-за роста суицидов U.S. Department of Defense

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Американских военных обеспечат качественной и доступной психологической помощью из-за роста числа самоубийств. Об этом говорится в официальном заявлении министра обороны США Остина Ллойда, опубликованного на сайте Пентагона.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что потеря даже одного бойца в результате суицида недопустима.

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«Люди — самый ценный ресурс нашего ведомства. Поэтому мы должны не жалеть сил, работая над сокращением числа самоубийств в наших рядах», — написал Остин.

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Министр напомнил, что с прошлого года начал работать независимый комитет по изучению ситуации с суицидами военных и принятию мер для их предотвращения. На основе полученных рекомендаций в Минобороны США начнет работать специальная группа, которая к началу июня представит план действий для сокращения добровольного ухода из жизни солдат.

В качестве первых мер Остин поручил ускорить процесс найма психологов, а также совместно с Агентством по здравоохранению США расширить возможности психиатрической помощи для военных.