Мир 28 февраля 2024, 21:37 Военных с бронеавтомобилями стянули в столицу Чада TchadOne: в Чаде группа военных направилась к президентскому дворцу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военную технику стянули в столицу республики Чад — Нджамен. Кадры с бронеавтомобилями на улицах города опубликовало местное издание TchadOne в соцсети X.

«До нас дошло видео из Нджамены, где видно массовое скопление военных, бронеавтомобилей и танков на улицах столицы», — указали в посте.

Реклама

Также сообщается о движении группы военнослужащих армии Чада к дворцу президента страны, расположенному в столице Нджамене. По данным газеты Le Monde, силы военного совета под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби прибыли к штаб-квартир «Социалистической партии без границ» после того, как ее представителя обвинили в «покушении на убийство президента Верховного суда». В правительстве Чады заверили, что ситуация находится полностью под контролем.

Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Чада Махаматом Идрисом Деби заявил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку республике.