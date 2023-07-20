Мир 20 июля 2023, 15:18 Военных призвали сопровождать следующие в порты Украины корабли Люксембург призвал обеспечить военное сопровождение следующих в порты Украины судов РИА «Новости»

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Следующие в украинские черноморские порты суда необходимо обеспечить военным сопровождением. Об этом РИА «Новости» сказал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

«Эта ситуация касается всего мира. Нам нужно проследить, чтобы военное сопровождение получили все зерновые суда», — сказал он.

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Россия прекратила участие в зерновом соглашении с ООН, Турцией и Украиной с 18 июля в связи с невыполнением ее условий в сделке, писал RT.

После этого Минобороны России объявило, что с 00:00 20 июля начнет считать все следующие сухогрузы на Украине перевозчиками военных грузов. Страны, под которыми пройдут суда, признают прямыми участниками военными конфликта.

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что после завершения действия зерновой сделки ни одна страна не рискнет посылать свои суда в порты Украины.

Ранее СМИ сообщили, что Украина намерена представить ООН новый план вывоза зерна через акваторию Черного моря.