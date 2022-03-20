Российские военные за сутки уничтожили 62 военных объекта ВСУ

Российские вооруженные силы за прошедшие сутки уничтожили 62 военных объекта ВСУ в ходе специальной операции. Об этом сообщил на брифинге представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Среди них 52 места скопления военной техники, три командных пункта, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, одна установка реактивных систем залпового огня и склад горючего.

Также военные ракетным ударом уничтожили базу, где базировались более ста прибывших на Украину иностранных наемников.

Отечественные ПВО сбили шесть украинских беспилотников, включая турецкий Bayraktar TB2, баллистическую ракету «Точка-У». Силы артиллерии вывели из строя шесть мобильных комплексов РЭБ «Буковель».

Всего с начала спецоперации на Украине уничтожены 1467 танков, 148 установок реактивной системы залпового огня и 207 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Минобороны сообщило о применении гиперзвуковых комплексов «Кинжал».