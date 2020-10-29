Военных мобилизуют во Франции после теракта в Ницце

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что атака в Ницце была терактом. После этой атаки власти мобилизуют военных — по всей стране разместят от трех до семи тысяч солдат.

По словам французского лидера, в стране усилят контроль безопасности около религиозных учреждений и охрану молитвенных мест и школ. Макрон сделал это заявление в Ницце, куда он прилетел после сегодняшнего теракта в соборе Богоматери.

«Если на нас нападают, то это из-за наших ценностей, свободы и желания не поддаваться террору», — подчеркнул руководитель Французского государства.

Утром 29 октября мужчина убил трех человек в соборе Богоматери в Ницце. Его задержали на месте преступления. Двух своих жертв напавший обезглавил. СМИ сообщили, что подозреваемый в теракте — 25-летний выходец из Туниса по имени Брахим.

Позже авиньонские полицейские застрелили исламиста, который атаковал их с ножом. На трамвайной остановке в Лионе правоохранители обезвредили еще одного мужчину с холодным оружием.

Президент России Владимир Путин направил Макрону телеграмму с соболезнованиями, в которой отметил, что «борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества».