Мир 25 апреля 2023, 15:49 Военные захватили в Судане лабораторию с образцами опасных вирусов ВОЗ: военные захватили в Судане лабораторию с образцами холеры, полиомиелита и кори Pxhere

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Вооруженные люди в Судане взяли под свой контроль центральную государственную лабораторию, где находятся образцы кори, полиомиелита и холеры. Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этой стране Нима Саид Абид, написал RT.

Захватчики, по данным ВОЗ, сделали из лаборатории военную базу.

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«Это чрезвычайно опасно, потому что у нас в лаборатории есть образцы полиомиелита, у нас в лаборатории есть образцы кори, и у нас в лаборатории есть образцы холеры, так что существует огромный биологический риск», — сказал Абид. Его процитировало РИА «Новости».

Ситуация в Судане накалилась в середине апреля из-за конфликта регулярной армии и Сил быстрого реагирования (СБР), которыми командует Мухаммед Хамдан Дагло.

В результате столкновений, по информации Минздрава страны, уже погибли 600 человек. ВОЗ заявляла о 459 погибших и 4072 пострадавших. Профсоюз врачей сообщил о 256 жертвах. Ранее посол РФ в Судане Андрей Черновол заявил, что никто из находящихся в стране россиян не пострадал.