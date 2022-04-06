Военные врачи РФ спасли жителя Изюма, который закрыл собой детей во время обстрела

Российские военные врачи спасли жителя Изюма, который прикрыл собой девочек-сирот во время артиллерийского обстрела нацбатальонами Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Мужчина получил многочисленные ранения. Сейчас его состояние не вызывает опасений у медиков.

«Мужчина был оперативно доставлен в военный полевой госпиталь, где ему незамедлительно провели сложную операцию. Благодаря умелым действиям военных медиков пациент остался жив», — рассказали в ведомстве.

Врачи отметили, что у жителя Украины было подозрение на проникающее ранение живота, также было диагностировано проникающее ранение груди и осколочное ранение конечностей.

«Сейчас состояние пациента удовлетворительно, он в сознании, прогноз его состояния благоприятный», — сообщил один из врачей полевого госпиталя.

После операции пострадавший поделился подробностями случившегося. Он признался, что помогал детям прятаться от бомбежек и иногда на короткое время выводил их из бомбоубежищ, чтобы они могли «увидеть свет».

«Это была моя ответственность — помогать детям погулять чуть, а потом снова спуститься. Детей много, все маленькие, всем нужна помощь. В этот раз только завел их, осталось две-три-четыре девочки наверху, и началось… Я их собой прикрыл. Были яркие вспышки — наверное, кассетные бомбы», — вспомнил мужчина.

За время работы российского военного полевого госпиталя в Изюме к медикам обратились более тысячи украинцев, пострадавших от обстрелов ВСУ и националистических батальонов.