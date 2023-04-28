Мир 28 апреля 2023, 09:10 Военные возможности почти всех стран НАТО задействовали против России — Шойгу Министр обороны Шойгу: Запад заблаговременно подготовился к противоборству с Россией РИА «Новости»

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К борьбе с Россией подготовились заранее, поэтому быстро ввели экономические санкции и задействовали в конфликте на Украине военный потенциал почти всех стран НАТО. Министр обороны Сергей Шойгу заявил об этом на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели. Его процитировал телеканал «Звезда».

«Запад продемонстрировал заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией», — сказал он.

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Антироссийскую кампанию, по словам Сергея Шойгу, развернули незамедлительно. Против нее ввели экономические санкции, наладили поставки вооружений, наемников и военных советников на Украину, поделились с киевским режимом разведывательными данными. Министр сказал, что в этом противостоянии задействовали потенциал почти всех стран НАТО.

Своими действиями США и союзники, по словам министра, подвергли эрозии архитектуру всей мировой безопасности. Для того чтобы сохранить свое доминирование, они сорвали важные соглашения о контроле над вооружениями, например, в одностороннем порядке вышли из договора по открытому небу. Сергей Шойгу заявил, что в мире произошли кардинальные и необратимые изменения.