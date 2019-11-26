Военные вертолеты столкнулись в Мали. Погибли 13 французов

Жертвами столкновения двух военных вертолетов в африканской Республике Мали стали 13 человек. Об этом сообщили в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Президент с глубокой грустью сообщает о гибели 13 солдат Франции в Мали вечером 25 ноября при крушении двух их вертолетов во время боевой миссии против джихадистов», — приводит Reuters слова пресс-службы.

Никаких дополнительных подробностей в администрации президента не раскрыли.

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Сейчас более 4,5 тысячи французских военнослужащих противодействуют исламистским мятежам в регионе Сахеля. Именно там в последние годы участились случаи насилия со стороны боевиков, связанных с «Аль-Каидой»* и «Исламским государством»*.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в начале ноября сообщила о развертывании операции Bourgou 4. Ее цель — борьба с группировками исламистов на границах Мали, Нигера и Буркина-Фасо.

* «Исламское государство», «Аль-Каида» — запрещенные в России и других странах мира террористические организации.