Военные в ДНР захватили боевой автопарк националистов

В течение суток военным удалось уничтожить в Донецкой Народной Республике три огневые позиции минометов калибром 120 миллиметров, несколько автомобилей и образцов боевой техники националистов, сообщила Народная милиция ДНР.

Украинская сторона лишилась двух бронеавтомобилей и двух грузовиков. Также были захвачены одна боевая машина пехоты и бронеавтомобиль. Погибли 49 националистов.

Утром 18 апреля вооруженные силы Украины обстреляли в ДНР населенный пункт Пантелеймоновка и Петровский район Донецка. Огонь велся снарядами калибром 122 миллиметра.

Бойцы НМ ДНР регулярно берут на вооружение технику, полученную в бою. Например, военный из ЛНР показал автомобиль, который раньше использовали украинские бойцы. Перед отступлением его заминировали, но луганские умельцы смогли обезвредить снаряды, перекрасить автомобиль и использовать для защиты своей территории.