Военные в Афганистане погибли из-за атаки таллибов

Известно, что ранили еще пять военных. Двое других после атаки пропали. Семерых нападавших удалось ликвидировать, троих — ранить.

По информации Daily Storm, в последнее время талибы увеличили количество атак. Так, 28 декабря они убили 10 солдат в крупной провинции Гильменд, а на следующий день — 17 человек в регионе Такар.

Ранее крупных подрядчиков из США и других стран обвинили в спонсировании «Талибана»*. Компании финансировали проекты по восстановлению Афганистана.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.