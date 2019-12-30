Военные в Афганистане погибли из-за атаки таллибов
Боевики радикального движения «Талибан»* напали на контрольно-пропускной пункт в провинции Джауздан на севере Афганистана. Скончались 14 военных. Об этом сообщил местный телеканал 1tv со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Абдул Маруфа Азара.
Известно, что ранили еще пять военных. Двое других после атаки пропали. Семерых нападавших удалось ликвидировать, троих — ранить.
По информации Daily Storm, в последнее время талибы увеличили количество атак. Так, 28 декабря они убили 10 солдат в крупной провинции Гильменд, а на следующий день — 17 человек в регионе Такар.
Ранее крупных подрядчиков из США и других стран обвинили в спонсировании «Талибана»*. Компании финансировали проекты по восстановлению Афганистана.
* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.