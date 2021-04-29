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    29 апреля 2021, 14:09

    Военные устроили перестрелку на границе Киргизии и Таджикистана

    Анатолий Минкин

    Войсковые подразделения Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе двух республик. Об этом сообщило агентство «Азия Плюс» со ссылкой на официальное заявление пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан.

    Военные устроили перестрелку на границе Киргизии и Таджикистана

    По данным ведомства, военные Киргизии открыли огонь на участке водораспределительного пункта «Головной» в верховьях реки Исфара.

    ТАСС со ссылкой на пограничную службу киргизского Государственного комитета национальной безопасности сообщил, что перестрелку начали военные Таджикистана.

    «Таджикская сторона намеренно спровоцировала конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку. Началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон. По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов», — говорится в сообщении.

    По данным местных СМИ, вооруженный конфликт начался из-за спорной территории, на которой расположен водораспределительный пункт «Головной». Власти двух республик считают эту землю своей.

    Сообщается о нескольких раненых с обеих сторон, но официального подтверждения этой информации пока нет.