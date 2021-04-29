Военные устроили перестрелку на границе Киргизии и Таджикистана

Войсковые подразделения Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе двух республик. Об этом сообщило агентство «Азия Плюс» со ссылкой на официальное заявление пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан.

По данным ведомства, военные Киргизии открыли огонь на участке водораспределительного пункта «Головной» в верховьях реки Исфара.

ТАСС со ссылкой на пограничную службу киргизского Государственного комитета национальной безопасности сообщил, что перестрелку начали военные Таджикистана.

«Таджикская сторона намеренно спровоцировала конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку. Началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон. По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, вооруженный конфликт начался из-за спорной территории, на которой расположен водораспределительный пункт «Головной». Власти двух республик считают эту землю своей.

Сообщается о нескольких раненых с обеих сторон, но официального подтверждения этой информации пока нет.