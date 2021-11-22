Военные учения Winter Shield 2021 стартовали в Латвии
В Латвии до 4 декабря пройдут военные учения Winter Shield 2021
Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о начале международных военных учений Winter Shield 2021. Об этом написал RT.
Учения пройдут до 4 декабря. Кроме латвийских и литовских военных в маневрах примут участие представители командования Вооруженных сил Соединенных Штатов в Европе.
Ранее стало известно, что в Житомирской области на границе с Белоруссией украинские десантники и летчики приняли участие в военных учениях.