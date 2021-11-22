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    22 ноября 2021, 22:04

    Военные учения Winter Shield 2021 стартовали в Латвии

    В Латвии до 4 декабря пройдут военные учения Winter Shield 2021

    Артур Блянихов

    Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о начале международных военных учений Winter Shield 2021. Об этом написал RT.

    Учения пройдут до 4 декабря. Кроме латвийских и литовских военных в маневрах примут участие представители командования Вооруженных сил Соединенных Штатов в Европе.

    Ранее стало известно, что в Житомирской области на границе с Белоруссией украинские десантники и летчики приняли участие в военных учениях.