Военные учения США в Эстонии назвали провокацией

Российские дипломаты, которые работают в Вашингтоне, назвали опасными и провокационными американские военные учения в Эстонии. «Бряцанье оружием» происходит в условиях обострения политической обстановки, заявили в посольстве.

«Российская Федерация неоднократно предлагала Соединенным Штатам и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от „линии соприкосновения“ Россия — НАТО. Считаем действия ВС США в Эстонии провокационными и крайне опасными для региональной стабильности», — говорится в сообщении посольства РФ в США в Facebook.

В диппредставительстве задались риторическими вопросами: кто же действительно нагнетает напряженность в Европе и понравилось бы Штатам, если наши военные начали бы стрельбы у американской границы?

США начали военные маневры в Эстонии 1 сентября. Учения ВС Соединенных Штатов будут проходить в непосредственной близости от российской государственной границы до 10 сентября.