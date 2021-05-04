Военные учения США начались на Аляске

Накануне на Аляске стартовали учения ВС США Northern Edge 2021 («Северный край — 2021»), в которых принимают участие 15 тысяч военнослужащих и 240 разнообразных летательных аппаратов. Об этом сообщил ТАСС.

«Northern Edge — это проводимые Тихоокеанскими ВВС при поддержке Индо-Тихоокеанского командования [ВС США] полевые учения, которые проводят совместно [американские] виды ВС», — цитирует пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби «Газета.ru».

По его словам, учения сосредоточены на высококлассной реалистичной подготовке бойцов для улучшения и развития совместного взаимодействия и повышения боеготовности. По данным издания, кроме военнослужащих из ВВС, Сухопутных войск, ВМС и Корпуса морской пехоты в маневрах будет задействован авианосец Theodore Roosevelt, а также корабли его сопровождения.