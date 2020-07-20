Военные учения США и Украины начались в Черном море

«В учениях примут участие более 20 кораблей и летательных аппаратов. Основная цель этого учения — проведение международной морской операции по безопасности в кризисном районе», — говорится в сообщении. В этом году Sea Breeze-2020 пройдет в сжатом формате из-за пандемии коронавируса. Тренировки будут идти всего неделю.

Открытие учений прошло в виде телефонной связи при участии командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы и командира шестого флота США вице-адмирала Юджина Блэка. Командующие отметили важность тренировок для обеспечения безопасности и стабильности в Черноморском регионе. В учениях будут задействованы 20 катеров и судов и около 20 самолетов и вертолетов. Военные будут оттачивать навыки в прибрежных и речных операциях.

При этом российские военные начали следить за американским эсминцем «Портер», который тоже проходит учения Sea Breeze-2020.