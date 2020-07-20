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    20 июля 2020, 17:57

    Военные учения США и Украины начались в Черном море

    Мария Шагиахметова

    Украинско-американские учения Sea Breeze-2020 начались в северо-западной части Черного моря. Они продлятся неделю и будут включать тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. К учениям присоединились еще Болгария, Грузия, Испания, Румыния, Турция и Норвегия. Об этом сообщается на Facebook-странице Военно-морских сил Украины.
    Военные учения США и Украины начались в Черном море

    «В учениях примут участие более 20 кораблей и летательных аппаратов. Основная цель этого учения — проведение международной морской операции по безопасности в кризисном районе», — говорится в сообщении. В этом году Sea Breeze-2020 пройдет в сжатом формате из-за пандемии коронавируса. Тренировки будут идти всего неделю.

    Открытие учений прошло в виде телефонной связи при участии командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы и командира шестого флота США вице-адмирала Юджина Блэка. Командующие отметили важность тренировок для обеспечения безопасности и стабильности в Черноморском регионе. В учениях будут задействованы 20 катеров и судов и около 20 самолетов и вертолетов. Военные будут оттачивать навыки в прибрежных и речных операциях.

    При этом российские военные начали следить за американским эсминцем «Портер», который тоже проходит учения Sea Breeze-2020.