Военные учения начались в Запорожской области

Контрдиверсионные учения начались в Запорожской области. Об этом сообщил RT.

Они продлятся до начала марта. Об этом написал спикер управления СБУ по Запорожской области Сергей Левченко в своем Facebook.

«С 15 февраля координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ в Запорожской области начинает многоэтапные контрдиверсионные учения на территории Запорожской области, которые будут проходить до начала марта», — говорится в сообщении.