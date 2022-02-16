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    16 февраля 2022, 01:52

    Военные учения начались в Запорожской области

    Дарья Морозова

    Контрдиверсионные учения начались в Запорожской области. Об этом сообщил RT.

    Они продлятся до начала марта. Об этом написал спикер управления СБУ по Запорожской области Сергей Левченко в своем Facebook.

    «С 15 февраля координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ в Запорожской области начинает многоэтапные контрдиверсионные учения на территории Запорожской области, которые будут проходить до начала марта», — говорится в сообщении.