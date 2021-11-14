Военные учения начались в Латвии у границы с Россией и Белоруссией

Военные учения The Decisive Point начались в латвийском регионе Латгалия, который граничит с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

«Я попросил объявить о начале военных учений в Латгалии, чтобы и наши белорусские коллеги — если их можно так называть — знали, что это не просто так», — привело РИА «Новости» сказанные Пабриксом слова.

Порядка трех тысяч земессаргов (военных ополченцев) принимают участие в маневрах.

Учения продлятся до 12 декабря, отметила представитель латвийских Национальных вооруженных сил Сандра Брале. Их целью является проверка совместного сотрудничества, структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений.

В начале недели несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки скопились в приграничной зоне между Белоруссией и Польшей и застряли там — их не пускают ни в одну из стран.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс сделала заявление о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко спланировал миграционный кризис на границе республики и ЕС, а Россия причастна к этому. По ее мнению, российские власти должны оказывать давление на правительство Белоруссии.

Власти Великобритании должны ответить за свои преступления в Ираке и пособничество США в оккупации ближневосточной республики, а уже потом кого-то в чем-то обвинять, ответила на эти обвинения официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Обвинения Великобритании в причастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе направлены на решение двух задач, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его словам, ничего общего с действительностью эти заявления не имеют.