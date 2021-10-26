Военные учения начались в Южной Корее

Масштабные стратегические учения «Хогук» начались в Южной Корее. В военных действиях примут участие три вида войск. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на данные командования.

Мероприятие началось в понедельник, 25 октября. Оно продлится до 5 ноября. Все профилактические меры по борьбе с коронавирусом в ходе учений будут соблюдены. Информации о том, какой масштаб задействуют учения, не поступало. Военные будут отрабатывать стратегию действий на случай предполагаемых провокаций или атак противника, передало РИА ФАН.