Мир 07 сентября 2023, 12:40 Военные учения Армении и США не помогут стабилизировать обстановку — Песков Песков: военные учения Армении и США не стабилизируют обстановку в регионе РИА «Новости»

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Совместные военные учения Армении и США не поспособствуют стабилизации обстановки в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна об ухудшении обстановки в регионе. При этом на следующей неделе республика должна провести совместные военные учения с Соединенными Штатами.

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«В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что такие учения также не помогут укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе.