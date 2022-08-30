Военные Тайваня обстреляли китайский беспилотник

Предупредительный огонь в сторону китайского беспилотника открыли военные Тайваня. Дрон подлетел к побережью островов Цзиньмэнь. После выстрелов БПЛА улетел обратно. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на представителя Минобороны острова Чжан Жуншуня.

Представитель ведомства заявил, что боевой дрон появился над территориальными водами Тайваня в 17:59. Военные открыли предупредительный огонь, как это предусмотрено процедурами. После того как беспилотник остался на месте, стрелять по нему начали боевыми патронами. В результате БПЛА улетел в сторону китайского города Сямынь.

Приказ об ответных мерах на присутствие китайских беспилотников в воздушном пространстве Тайваня отдал президент острова Цай Инвэнь. Он подчеркнул, что все провокации со стороны материкового Китая нужно пресекать на корню и принимать контрмеры для обеспечения безопасности воздушного пространства.

За последние несколько недель Китай несколько раз использовал гражданские беспилотники для вторжения в воздушное пространство Тайваня. Только за вчерашний день Минобороны острова сообщило о трех пролетах дронов в районах Дадан, Эрдан и Шию.

Отношения между Тайванем и материковым Китаем обострились после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Несмотря на протесты китайских дипломатов, американский политик приземлилась на Тайване, где провела менее суток.

Визит Пелоси власти Китая назвали нарушением суверенитета стран и обвинили США в нарушении ряда соглашений. В качестве ответных мер власти страны ввели санкции против американского политика, а также против ряда тайваньских компаний, которые обвинили в финансировании идей сепаратизма.

Кроме того, китайская армия провела недельные учения в непосредственной близости от острова.