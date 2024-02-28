Мир 28 февраля 2024, 15:02 Военные стран НАТО давно помогали ВСУ — Захарова Спикер МИД Захарова: о присутствии военных НАТО на Украине знали до слов Макрона РИА «Новости»

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Вызвавшее широкий резонанс заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск НАТО на Украину не удивило Россию. Представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что о нахождении западных войск в этой стране знали давно. Об этом сообщили «Известия».

«Ни для кого не секрет, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений», — сказала дипломат.

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Макрон, по словам Захаровой, не сказал ничего нового. Она заявила, что Франция потворствовала отправке наемников на Украину.

Представители стран НАТО обсудили ввод войск на конференции в Париже. Эммануэль Макрон отметил, что они не пришли к единому мнению, но не исключил отправку военных в будущем. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что никто не поддержал эту идею из-за риска эскалации конфликта.