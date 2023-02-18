Мир 18 февраля 2023, 00:34 Военные США завершили поиски сбитого китайского аэростата Пентагон: военные собрали обломки сбитого над Атлантикой китайского аэростата РИА «Новости»

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Американские военные объявили о завершении поисков и сбора фрагментов китайского аэростата, который сбили над Атлантическим океаном по приказу президента Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-центр Пентагона.

«Поисковая операция завершилась 16 февраля у побережья Южной Каролины. Средства военно-морских сил США собрали обломки высотного разведывательного воздушного шара КНР», — отмечено в сообщении.

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По данным Пентагона, корабли ВМС и береговой охраны вывели из зоны поисков. Исследованием фрагментов занимаются лаборатории ФБР.

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Аэростат неизвестного происхождения заметили над территорией США в начале февраля. В Пентагоне заявили о наблюдении за его передвижением, отметив, что это часть аппарата разведки.

Министерство иностранных дел Китая позже сообщило, что аэростат принадлежит их стране. Дипломаты отметили, что в воздушное пространство аппарат занесло случайно из-за непогоды.

Власти США приняли решение закрыть воздушное пространство над штатами Северная и Южная Каролина, чтобы военные истребители могли ликвидировать аэростат.

Позже американский лидер Джо Байден сообщил, что США не хотят усугублять отношения с Китаем. При этом он не стал приносить извинений за сбитый аэростат.