Американские военные через нелегальный пограничный переход вывезли из Сирии на территорию Ирака 89 цистерн с нефтью. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на источники.

По их данным, колонна автоцистерн пересекла границу в Ирак через пограничный переход «Махмудия».

ВС США незаконно контролируют часть территорий Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, там находятся крупнейшие в стране нефтяные и газовые месторождения. Официальные власти Сирии назвали присутствие американских военных в этих регионах оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

Турцию обвинили в помощи России с переправкой техники из Сирии. По версии Bloomberg, торговое судно, находящееся под санкциями США, прошло турецкий пролив Босфор по пути из Сирии в РФ в конце прошлого месяца.