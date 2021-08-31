Военные США вывели из строя брошенные в Афганистане вертолеты, БТР и систему ПРО

Американские военные перед выходом из Афганистана привели в негодность вертолеты, бронемашины и систему противоракетной обороны в аэропорту Кабула. Об этом заявил глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

Он уточнил, что всего в воздушной гавани столицы Афганистана были разоружены или приведены в негодность 73 вертолета, сообщил «Интерфакс».

«Эти вертолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими», — подчеркнул Маккензи.

Помимо этого, военнослужащие вывели из строя порядка 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников Humvee. По словам генерала, теперь этими автомобилями уже никто не сможет воспользоваться.

Были испорчены также система ПРО, артиллерия и минометы, которые ранее защищали аэропорт Кабула.

«Мы решили оставить эти системы боеспособными до самой последней минуты», — подчеркнул генерал, отметив, что «они также выведены из строя и их нельзя будет использовать снова».

По данным сына бывшего президента США Дональда Трампа — младшего, сумма вооружений и военного оборудования, которое американцы бросили в Афганистане, составляет 85 миллиардов долларов. По его мнению, это означает, что каждый американец — мужчина, женщина или ребенок — внес примерно по 265 долларов в дело террористов.

Согласно данным, которые Трамп-младший опубликовал у себя в Twitter, США оставили в Афганистане 22 174 внедорожника Humvee, 634 бронетранспортера М1117, 155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой, 169 бронетранспортеров М113.

Помимо этого, были брошены 42 тысячи пикапов и бронеавтомобилей, 64 363 пулемета, восемь тысяч военных грузовиков, более 162 тысяч переносных радиостанций, свыше 16 тысяч приборов ночного видения, 358 530 автоматов, 126 295 пистолетов и 176 пушек.

Но это еще не все. В Афганистане также остались 33 вертолета Ми-17, 33 вертолета Black Hawk, 43 вертолета MD530, четыре самолета С130, 23 самолета ЕМВ 314, 28 самолетов Cessna 208 и 10 самолетов Cessna АС-208.