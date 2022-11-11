Мир 11 ноября 2022, 14:25 Военные США, Великобритании и Австралии отрепетируют в пустыне войну с Россией The Times: США, Великобритания и Австралия устроили в пустыне учения Project Convergence Defense.gov

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В калифорнийской пустыне Мохаве пройдут учения Project Convergence. Военные США, Австралии и Великобритании симулируют боевые действия против России на территории Европы, сообщила газета The Times.

«Британская армия направила новый элитный пехотный полк и взвод операторов беспилотников для участия в американских военных учениях, имитирующих вторжение России в Европу», — сообщил автор статьи.

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Маневры пройдут в течение двух недель на военной базе Форт-Ирвин в центре пустыни Мохаве. Их участники учтут опыт боевых действий на Украине и опробуют новые боевые приемы, потренируются на открытых ландшафтах пустыни, похожих на равнинную местность украинской степи.

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Организаторы продумали несколько сценариев. Например, военные отработают сухопутные боевые действия и противостояние на острове в Тихом океане.

Россия и Белоруссия проверили развертывание и применение региональной группировки войск. В Генштабе Вооруженных сил Белоруссии заявили, что все сценарии оборонительные, на случай агрессии со стороны Запада.