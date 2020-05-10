Военные США сообщили о взрыве российской ракеты в космосе

Американские военные сообщили о взрыве в космосе бака отработавшей ступени российской ракеты. Он разлетелся на десятки обломков, которые зафиксировали воздушные силы США.

Об этом в своем Twitter сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил США.

Военные уточнили, что взорвался бак разгонного блока «Фрегат». В американском военном каталоге космических объектов он значился под номером #37756 и имел международное обозначение 2011-037B.

По данным военных, бак разрушился 8 мая в период с 07:02 до 08:51 по московскому времени. Он разлетелся на 65 обломков — каждый из них отслеживается земными радарами. ВВС США уточнили, что взрыв произошел не из-за столкновения бака с каким-либо космическим объектом.

Ракета, разгонный бак которой сейчас взорвался, стартовала с космодрома Байконур 18 июля 2011 года. Она вывела на орбиту российский космический радиотелескоп «Спектр-Р». Он проработал до января 2019 года и за годы работы позволил ученым провести огромное количество наблюдений за различными интересными космическими объектами. В результате им удалось сделать ряд важных открытий в области астрофизики.