Военные США сделали предупредительные выстрелы в воздух для разгона афганцев в аэропорту

Американские военные открыли огонь в воздух в аэропорту, где толпы афганцев пытаются покинуть страну. В настоящее время происходит массовая эвакуация иностранцев.

Тысячи жителей Афганистана начали стекаться в Кабул с воскресенья, 16 августа. Они пытаются попасть в самолеты, которые предназначены для эвакуации представителей дипмиссии. Люди хотят покинуть страну, захваченную талибами*. У многих нет ни паспортов, ни виз. Об этом сообщил телеканал BFM.

ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе сообщил, что аэропорт в Кабуле — последнее место, которое остается под контролем сил НАТО. Безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.

Боевики радикального движения «Талибан»* захватили за последние несколько дней все крупные города и погранпереходы в Афганистане. В воскресенье, 15 августа, войска мятежников вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Куда именно он улетел, неизвестно. В МИД Таджикистана и Казахстана сообщили, что его самолет на их территориях не приземлялся.

*Движение «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в РФ.