Военнослужащие США открыли огонь на поражение по мирным жителям в Сирии. Это произошло в ходе конфликта на одном из блокпостов возле города Камышлы в провинции Хасеке.

Как рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, погиб 14-летний подросток. Еще один мирный житель ранен. Слова генерала привело РИА «Новости».

Известно, что колонна американской техники отклонилась от маршрута. На блокпосту ее остановили сирийские военные. Местное население сначала словами и жестами пыталось объяснить американцам, что здесь им не рады, а потом принялось забрасывать технику камнями, сообщил сайт телеканала «Звезда». Одного американского солдата даже ранило: он поцарапался о собственное оружие.

Развитие конфликта удалось остановить российским военным. Они вмешались в конфликт и сопроводили американцев в направлении пункта их базирования.

«Только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями и обеспечить выход колонны ВС США в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо провинции Хасеке», — подтвердил генерал Боренков.

Представители Запада в свою очередь объяснили, что американские солдаты оборонялись. Перед тем они тщетно пытались разрядить обстановку, а когда это не удалось, открыли огонь — якобы в ответ на выстрелы, которые раздались со стороны занятого проправительственными сирийскими войсками КПП.