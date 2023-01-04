Мир 04 января 2023, 02:27 Военные США расположились в семи минутах полета ракеты от Крыма — СМИ The New York Times: военные США находятся «в семи минутах полета ракеты от Крыма» РИА «Новости»

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Вооруженные силы США, развернутые в Румынии, находятся всего «в семи минутах полета ракеты» от того места, где находятся склады боеприпасов ВС РФ в Крыму. Об этом сказано в материале американской газеты The New York Times.

«Солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии армии США тренируются, едят и спят на посту на юго-востоке Румынии, всего в семи минутах полета ракеты от того места, где Россия хранит боеприпасы в Крыму», — указали авторы статьи.

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Американские военные находятся в Румынии в рамках обещания главы Белого дома Джо Байдена защищать «каждый дюйм» территории стран-членов НАТО, отметило Ura.ru. Кроме того, расположение американских военных служит в качестве предупредительного знака для Москвы от ее якобы возможных агрессивных действий.

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В начале ноября депутаты от политической партии «Непокоренная Франция» Орельян Сантул и Бастьян Лашо сообщили, что условия пребывания французских подразделений НАТО в Румынии являются недостойными для жизни военнослужащих. По их словам, солдаты вынуждены голодать и мерзнуть. Также французских бойцов мучают клопы в постелях. Снабжение контингента, как отмечали депутаты, полностью расстроено из-за логистических проблем.