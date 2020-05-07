Военные США провели учения не на полях, а в российской игре War Thunder

Солдаты американской военной базы Форт Худ, расположенной в штате Техас, отработали свои танковые маневры в сетевой компьютерной игре War Thunder. Ее создали российские разработчики еще в 2012 году.

Об этом сообщило Daily Mail. С помощью игры War Thunder солдаты, которые в реальности управляют одним танком M1A2 Abrams вчетвером, смогли получить свои личные танки. Это позволило им отработать навыки управления военной машиной на различных позициях. Во время настоящий тренировок каждый член команды исполняет одну из четырех обязанностей, которая постоянно закреплена именно за ним: командир, водитель, стрелок или заряжающий.

Войсковой командир капитан Майк Манужян рассказал, что идея тренировок в компьютерной игре пришла после ограничения реальной военной подготовки из-за пандемии коронавируса.

У нас много солдат, которые в свое свободное время с удовольствием играют в видеоигры. Поговорив со многими из них, мы узнали, что они часто играют в танки, и поэтому начали изучать все возможности Майк Манужян.

Издание отметило, что перед началом каждой игровой сессии, командир взвода проводит инструктаж для военнослужащих. Он дает каждой команде определенные задания и назначает маневры, которые она должна будет выполнить во время заезда. В ходе сессии солдаты обязательно читают учебные пособия — это необходимо, что иметь абсолютную уверенность в правильности совершаемых маневров. После завершения каждой игры военнослужащие вместе обсуждают проделанные действия.