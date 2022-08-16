Военные США провели пробный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

Учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III провели Военно-воздушные силы США с базы Ванденберг в Калифорнии. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление американских военных, испытания прошли для демонстрации готовности ядерных сил.

Оснащенную испытательной боеголовкой ракету Minuteman III запустили во вторник, 16 августа, в 00:49 по тихоокеанскому времени (10:49 по Москве).

«Пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, <…> провели, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США, уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что подобные испытания ранее проводили более 300 раз. Новые учения не нужно рассматривать в качестве реакции на международные события.

Американские военные перенесли испытания ракеты Minuteman III с начала августа на середину месяца, чтобы избежать дополнительной напряженности с Китаем после визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.