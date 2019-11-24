  • Военные США пригрозили отставкой, если Трамп не уволит из армии Эдварда Галлахера

    24 ноября 2019, 00:47

    Анастасия Кукова

    Высокопоставленные военные чиновники пригрозили уйти в отставку после того, как президент США Дональд Трамп заступился за офицера спецназа ВМС Эдварда Галлахера, в отношении которого продолжается дисциплинарное расследование.
    Военные США пригрозили отставкой, если Трамп не уволит из армии Эдварда Галлахера

    Об этом The New York Times рассказали представители администрации Белого дома. Они сообщили, что в отставку могут подать министр ВМФ США Ричард Спенсер и контр-адмирал Коллин Грин.

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    Трамп уже помог «котику» избежать тюремного срока, когда Галлахера судили по обвинению в казни пленного исламиста. В этот раз президент вмешался, когда стало известно, что спецназовца планируют изгнать из элитного подразделения и лишить эмблемы «морских котиков» золотого «Трезубца».

    «Военно-морской флот НЕ заберет „трезубец“ Эдди Галлахера», — написал в Twitter Трамп, и посоветовал военным заняться делом.

    Министр ВМФ США Ричард Спенсер опроверг сообщения о том, что он угрожал уйти в отставку.

    «Вопреки распространяемым слухам, я все еще здесь. Я не угрожал уйти в отставку», — заявил он на форуме по безопасности в Галлифаксе.

    Министр обороны США Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли пообещали найти компромиссное решение. Они предупредили президента, что он может не только потерять Спенсера и Грина, он рискует разозлить высшее военное руководство.

    Тем более, что твит Трампа не имеет силы прямого приказа. Чиновники высказали надежду, что президент не будет вмешиваться в разбирательство.