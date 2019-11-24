Военные США пригрозили отставкой, если Трамп не уволит из армии Эдварда Галлахера

Высокопоставленные военные чиновники пригрозили уйти в отставку после того, как президент США Дональд Трамп заступился за офицера спецназа ВМС Эдварда Галлахера, в отношении которого продолжается дисциплинарное расследование.

Об этом The New York Times рассказали представители администрации Белого дома. Они сообщили, что в отставку могут подать министр ВМФ США Ричард Спенсер и контр-адмирал Коллин Грин.

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Трамп уже помог «котику» избежать тюремного срока, когда Галлахера судили по обвинению в казни пленного исламиста. В этот раз президент вмешался, когда стало известно, что спецназовца планируют изгнать из элитного подразделения и лишить эмблемы «морских котиков» золотого «Трезубца».

«Военно-морской флот НЕ заберет „трезубец“ Эдди Галлахера», — написал в Twitter Трамп, и посоветовал военным заняться делом.

Министр ВМФ США Ричард Спенсер опроверг сообщения о том, что он угрожал уйти в отставку.

«Вопреки распространяемым слухам, я все еще здесь. Я не угрожал уйти в отставку», — заявил он на форуме по безопасности в Галлифаксе.

Министр обороны США Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли пообещали найти компромиссное решение. Они предупредили президента, что он может не только потерять Спенсера и Грина, он рискует разозлить высшее военное руководство.

Тем более, что твит Трампа не имеет силы прямого приказа. Чиновники высказали надежду, что президент не будет вмешиваться в разбирательство.