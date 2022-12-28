Мир 28 декабря 2022, 19:57 Военные США помогали ВСУ нацеливаться на места запуска российских беспилотников — СМИ NYT: США помогают Украине целиться в те места, откуда российские военные запускают БПЛА Unsplash

Читать 360tv в

Силы США помогают украинским военным нацеливаться на места, где российские беспилотники готовятся к запуску. Об этом завила газета The New York Times. По словам авторов статьи, это не самая простая задача.

«Это сложная задача, потому что ВС РФ постоянно меняют места запуска — от футбольных полей до парковок», — говорится в газете.

Реклама

Помощь в уничтожении российской военной техники — это один из подходов администрации Байдена, нацеленный на то, чтобы лишить Иран способности производить и поставлять беспилотники в РФ, а также затруднить России запуск беспилотников-камикадзе. Кроме этого, Белый дом ускорил шаги по лишению Ирана компонентов западного производства, необходимых для производства дронов.

Реклама

Если это не поможет, Штаты планируют оперативно отправить на Украину средства, которые смогут сбивать беспилотники.

Официальные лица Запада убеждены, что Иран и Россия наладили крепкое сотрудничество, и в РФ поставляют иранские беспилотники, которые используют в боевых действиях на Украине.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что эти обвинения надуманы. Украинские власти не могут предоставить никаких документальных подтверждений этому, сказал он.