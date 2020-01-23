Военные США помешали российскому генералу проехать по дороге в Сирии

Отсутствие взаимопонимания и договоренностей между российскими и американскими военными в Сирии приводили к различным сложностям при попытках не допустить конфликта при столкновениях интересов. Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что одним из таких случаев стало задержание автоколонны российского генерал-майора, которая направлялась в Манбидж.

«Как вы знаете, соглашения о недопущении конфликтов у нас с россиянами действуют уже годы. Они в основном касаются воздушных операций», — привел цитату представителя Госдепа ТАСС.

При этом Джеймс Джеффри подчеркнул, что на земле ситуация была несколько иная и для избежания серьезного противостояния в самом начале стычки подключались высшие чины. Такой случай произошел 14 месяцев назад. Американские военные перехватили российского генерал-майора, который двигался на юго-восток Сирии в город Манбидж.

«Со всем этим разобрались по военным каналам», — заявил Джеффри. Он пояснил, что на деле ничего серьезного или особо угрожающего не произошло. По его словам, все такие случаи решаются по военным каналам иногда даже с участием высокопоставленных военных.