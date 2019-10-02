  • Военные США показали видео испытаний баллистической ракеты

    02 октября 2019, 18:53

    Анатолий Минкин

    Видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III опубликовало командование глобальных ударов ВВС США. Испытания прошли на базе Вандерберг в Калифорнии.

    «Сегодня 341-е ракетное крыло на базе ВВС Мальмстрем выпустило межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, оснащенную испытательным ретранслятором с базы ВВС Ванденберг, штат Калифорния», — говорится в сообщении.

    На опубликованных кадрах видно, как в сторону отъезжает крышка бункера и ракета с яркой вспышкой взлетает в воздух. Дважды ракета взрывается в воздухе, испуская импульсы, после распадается на две части.

    Головная часть ракеты пролетела почти семь тысяч километров и поразила цель, расположенную в районе атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.

    Военные заявили, что испытания не надо рассматривать в качестве ответа на мировые события.

    Трехступенчатые баллистические ракеты наземного базирования Minuteman использовались для ядерного сдерживания в период холодной войны. В данный момент это единственная межконтинентальная баллистическая ракета на вооружении США. Всего, по открытым данным, на вооружении США находятся 450 таких ракет третьего поколения. Они останутся на вооружении до 2020 года.