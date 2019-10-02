Военные США показали видео испытаний баллистической ракеты

Видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III опубликовало командование глобальных ударов ВВС США. Испытания прошли на базе Вандерберг в Калифорнии.

«Сегодня 341-е ракетное крыло на базе ВВС Мальмстрем выпустило межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, оснащенную испытательным ретранслятором с базы ВВС Ванденберг, штат Калифорния», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как в сторону отъезжает крышка бункера и ракета с яркой вспышкой взлетает в воздух. Дважды ракета взрывается в воздухе, испуская импульсы, после распадается на две части.

Головная часть ракеты пролетела почти семь тысяч километров и поразила цель, расположенную в районе атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.

Военные заявили, что испытания не надо рассматривать в качестве ответа на мировые события.

Трехступенчатые баллистические ракеты наземного базирования Minuteman использовались для ядерного сдерживания в период холодной войны. В данный момент это единственная межконтинентальная баллистическая ракета на вооружении США. Всего, по открытым данным, на вооружении США находятся 450 таких ракет третьего поколения. Они останутся на вооружении до 2020 года.