Военные США показали видео испытаний баллистической ракеты
«Сегодня 341-е ракетное крыло на базе ВВС Мальмстрем выпустило межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, оснащенную испытательным ретранслятором с базы ВВС Ванденберг, штат Калифорния», — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как в сторону отъезжает крышка бункера и ракета с яркой вспышкой взлетает в воздух. Дважды ракета взрывается в воздухе, испуская импульсы, после распадается на две части.
Головная часть ракеты пролетела почти семь тысяч километров и поразила цель, расположенную в районе атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.
Военные заявили, что испытания не надо рассматривать в качестве ответа на мировые события.
Трехступенчатые баллистические ракеты наземного базирования Minuteman использовались для ядерного сдерживания в период холодной войны. В данный момент это единственная межконтинентальная баллистическая ракета на вооружении США. Всего, по открытым данным, на вооружении США находятся 450 таких ракет третьего поколения. Они останутся на вооружении до 2020 года.