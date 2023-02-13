13 февраля 2023, 23:02
Военные США подняли со дна Атлантического океана части китайского аэростата
Вооруженные силы США подняли со дна Атлантического океана часть электроники и каркаса сбитого метеорологического зонда Китая. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.
Китайский метеорологический зонд был сбит у побережья Южной Каролины.
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«В случае с китайским разведывательным аэростатом нам удалось извлечь некоторые обломки, часть электроники и даже некоторые элементы каркаса со дна Атлантического океана», — сообщил Кирби на регулярном брифинге для журналистов.
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Он отметил, что извлеченные обломки могут рассказать о многом. Сейчас американские специалисты изучают эти фрагменты.
Ранее сотрудники американского Министерства торговли обновили черный список, добавив в него шесть юридических лиц из Китая. Как считают авторы документа, внесенные в перечень компании так или иначе связаны с развитием аэрокосмической отрасли на территории КНР.
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