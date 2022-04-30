Американские военные склады стали пустеть из-за поставок вооружения на Украину. В итоге армия страны остается без оружия, заявил обозреватель The National Interest Калеб Ларсон.

«Пентагон поставил на Украину около трети своих запасов зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin. Ракеты дали украинцам преимущество перед Россией, но в ближайшее время их будет трудно заменить», — отметил автор статьи.

Он добавил, что Пентагон в ближайшие пару лет не сможет пополнить запасы зенитных ракет. Причина заключается в том, что производственные линии для ракет времен холодной войны остановили. Как спрогнозировали в ведомстве, для заполнения складов ракетами Javelin потребуется около пяти лет.

Ранее американские власти приняли программу ленд-лиза для Украины. Это позволит украинской стороне получить военную технику по ускоренной процедуре. При этом заплатить за поставки власти страны смогут позже. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятая программа загонит Украину в долговую яму.