Мир 24 февраля 2024, 00:47 Военные США обнаружили неопознанный летательный аппарат над западной частью страны CBS: над западной частью США обнаружили неизвестный летательный аппарат Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Неизвестный высотный воздушный аэростат обнаружили военные самолеты США над западной частью страны. Специалисты заявили, что он не представляет угрозы, но его происхождение и назначение неизвестны, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на официальные лица.

Неопознанный аппарат «дрейфовал на восток в реактивном потоке», сообщили источники. Ранее поступала информация, что шар находится над штатом Колорадо. Его присутствие в воздушном пространстве страны вызвало беспокойство, и власти направили к нему военный самолет для расследования.

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Год назад политической головной болью президента США стал китайский аэростат для сбора данных о погоде, который американцы сбили над своей территорией. Госсекретарь США Энтони Блинкен тогда заявил, что не потерпит повторения ситуации с аэростатом.