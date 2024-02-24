24 февраля 2024, 00:47
Военные США обнаружили неопознанный летательный аппарат над западной частью страны
CBS: над западной частью США обнаружили неизвестный летательный аппарат
Неизвестный высотный воздушный аэростат обнаружили военные самолеты США над западной частью страны. Специалисты заявили, что он не представляет угрозы, но его происхождение и назначение неизвестны, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на официальные лица.
Неопознанный аппарат «дрейфовал на восток в реактивном потоке», сообщили источники. Ранее поступала информация, что шар находится над штатом Колорадо. Его присутствие в воздушном пространстве страны вызвало беспокойство, и власти направили к нему военный самолет для расследования.
Реклама
Год назад политической головной болью президента США стал китайский аэростат для сбора данных о погоде, который американцы сбили над своей территорией. Госсекретарь США Энтони Блинкен тогда заявил, что не потерпит повторения ситуации с аэростатом.
США
Военные
Самолеты
Реклама
Реклама