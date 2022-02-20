Военные США начали учения в Польше у границы с Украиной

Военные учения американских солдат, которые недавно прибыли в Польшу, стартовали вблизи границы с Украиной. С таким заявлением выступил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

«На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии (Войска польского — прим. ред.) начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантных дивизий (армии США — прим. ред.)», — написал Блащак на своей странице в Twitter.

США и Великобритания ранее дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно, напомнило РИА «Новости». После Пентагон заявил о переброске еще трех тысяч военнослужащих в Польшу.

Ситуация в Донбассе обострилась несколько дней назад. Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик в пятницу, 18 февраля, объявили о срочной эвакуации детей, женщин и пожилых людей в Россию. Такое решение они объяснили угрозой военного наступления со стороны Украины.

По поручению президента России Владимира Путина в приграничных областях начали организацию мест размещения беженцев. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе по-прежнему остается напряженной.