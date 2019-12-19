Военные США массово стали совершать суицид

По официальным данным, именно самоубийство — вторая по значимости причина смерти среди бойцов США. Согласно отчету Пентагона, за пять лет показатель частоты суицида значительно увеличился. В 2013 году на 100 тысяч солдат было зафиксировано 18,5 случаев суицида, а в 2018 — 24,8.

С 1 января по 5 сентября 2019 года из жизни добровольно ушли 46 военнослужащих и четыре солдата запаса. За 2018 год самоубийство совершили 68 моряков. Однако причины увеличения числа суицидов Пентагон не называет.

Эксперты же называют сразу несколько причин. В первую очередь к ним относятся психологические проблемы, часто перерастающие в депрессию. С этим солдаты не в состоянии справиться самостоятельно, но к психологам они не обращаются. Кроме того, свою роль играют черепно-мозговые травмы и болезни головного мозга, полученные во время службы в горячих точках. К тому же, бойцы страдают от любви к алкоголю.

Еще на волну самоубийств может влиять увеличение числа военных операций и материальные проблемы, написал «Царьград».

Авторы материала предупреждают, что «такое лицемерие» со стороны Пентагона и министерства по делам ветеранов может оказать еще большее негативное влияние в будущем.