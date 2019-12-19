    19 декабря 2019, 14:21

    Военные США массово стали совершать суицид

    Алена Макаренко

    За последнее время более 540 военных из США покончили жизнь самоубийством. Однако Пентагон не называет причины. Независимые журналисты попытались узнать истоки волны суицидов в американской армии, сообщило издание Sasapost.
    Военные США массово стали совершать суицид

    По официальным данным, именно самоубийство — вторая по значимости причина смерти среди бойцов США. Согласно отчету Пентагона, за пять лет показатель частоты суицида значительно увеличился. В 2013 году на 100 тысяч солдат было зафиксировано 18,5 случаев суицида, а в 2018 — 24,8.

    С 1 января по 5 сентября 2019 года из жизни добровольно ушли 46 военнослужащих и четыре солдата запаса. За 2018 год самоубийство совершили 68 моряков. Однако причины увеличения числа суицидов Пентагон не называет.

    Эксперты же называют сразу несколько причин. В первую очередь к ним относятся психологические проблемы, часто перерастающие в депрессию. С этим солдаты не в состоянии справиться самостоятельно, но к психологам они не обращаются. Кроме того, свою роль играют черепно-мозговые травмы и болезни головного мозга, полученные во время службы в горячих точках. К тому же, бойцы страдают от любви к алкоголю.

    Еще на волну самоубийств может влиять увеличение числа военных операций и материальные проблемы, написал «Царьград».

    Авторы материала предупреждают, что «такое лицемерие» со стороны Пентагона и министерства по делам ветеранов может оказать еще большее негативное влияние в будущем.